Huawei Resmi Twitter Hesabı Ele Geçirildi!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Şirketin Brezilya resmi hesabı ele geçirildi.

Huawei tarafından hakim olunmak isteyen bir diğer pazar ise Güney Amerika. Şirket, ABD yasağından dolayı zor durumda kaldığı için yeni pazarlar arıyor. Bu nedenle Güney Amerika onlar için son derece uygun. Ancak şirketin başı şimdilik Brezilya'da belada.

Huawei Twitter hesabı hacklendi

Huawei tarafından satışa sunulan kablosuz kulaklık FreeBuds Lite için şimdiye kadar satışlar fena değildi. Ancak bir anda şirketin twitter hesabı ele geçirildi.

Ele geçirilen Huawei Twitter hesabından, fakir kullanıcıların ekipmanları satın alamayacağı ve tüm bunların komünizm görkemi için yapıldığı söylendi. Ayrıca Apple ile ilgili de çeşitli küfür ifadeleri kullanıldı. Huawei kısa bir süre içerisinde resmi hesabını geri aldı. Böylece olay daha fazla büyümeden kapanmış oldu.

Huawei bütün kullanıcılarından özür diledi ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Peki sizce Huawei şirketi hackerlara karşı yeterince korunuyor mu?