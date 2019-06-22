Huawei Rus İşletim Sistemi Aurora'yı Kullanabilir

Android lisansı iptal edildikten sonra işletim sistemi geliştirmeye başladığı ifade edilen Huawei'nin Rus işletim sistemi Aurora'yı kullanabileceği gündeme geldi. Konu hakkında Rusya Haberleşme Bakan Yardımcısı açıklamalarda bulundu.

Teknolojik cihazları için Android ve Windows lisansını kaybeden Huawei, ürünleri için işletim sistemi geliştirmeye başlamıştı. Hatta kısa süre önce ArkOS ismi tartışılıyordu ancak Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov'dan ilgi çekici bir açıklama geldi.

Mamonov'un açıklamasına göre Huawei ve Rusya işbirliği yapmaya hazır. Geçtiğimiz gün Rusya İletişim Bakanıyla görüşme yapan Huawei yetkililerinin de Aurora'ya yeşil ışık yaktığı düşünülüyor. Mamonov, “Görüşmeler, Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Aurora'nın Dağıtımı İçin Çalışmalar Başladı

Çinli üreticinin cihazlarına işletim sistemi desteği vermek için hazırlandıklarını söyleyen Mamonov, Aurora için yerelleştirme, teknoloji transferi konuları, araştırma ve gelişim merkezleri için çalıştıklarını aktardı. Huawei'nin Rus teknolojik şirketleriyle ortaklık kurmasının mümkün olduğunu belirten Bakan Yardımcısı şunları belirtti:

"Huawei ve Rusya merkezli şirketler arasında görüşmeler başladı. Aynı zamanda Huawei yetkilileri İletişim Bakanımızı da ziyaret etmişti. Biz, Aurora sistemini Huawei'ye paylaşmak için çalışmalara başladık, ancak görüşmeler uzmanlar tarafından sonbahara kadar sürdürülecek"

Peki ya sizce Huawei kendi işletim sistemini geliştirmek yerine Rusya'ya ait olan Aurora OS'u kullanmayı tercih etmeli mi?