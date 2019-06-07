Huawei, Rusya’nın En Büyük Mobil Operatörü İçin 5G Ağı Kuracak

BBC’de yer alan bir habere göre, Huawei bugün Rusya’nın en büyük mobil operatörü için 5G şebekesi kurma anlaşması yaptığını duyurdu. Şirket bu duyuruyu, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya’ya yaptığı üç günlük ziyaret sırasında yaptı.

Huawei Başkan Vekili Guo Ping'e göre, Huawei, MTS için söz konusu ağı gelecek yıl boyunca kuracak. 2018’deki yıllık raporuna göre bu operatör, 78 milyon aboneye ve Rusya pazarının yüzde 31'ine sahip.

Ne Çin ne de Rusya lideri, Huawei anlaşmasının detaylarından bahsetmedi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin "çok yüksek bir seviyeye ulaştığını ve abartısız bir şekilde, eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir düzeyde" olduğunu belirtti.

Anlaşma duyurusu, çalkantılı bir dönemden geçen Huawei için daha iyi bir zamanda gelemezdi. Geçtiğimiz Mayıs ayından ABD Başkanı Donald Trump, idari bir emir ile Huawei’yi ABD Ticaret Bakanlığı’nın Varlık Listesi’ne (Entity List) ekledi. Yani bu kararla Huawei’nin ABD lisansı askıya alınmış oldu. Bu kararı takiben, birçok şirket de Huawei ile devam eden iş ilişkilerini askıya aldı ya da tamamen kesti.

Ancak Rusya konuya ilginç bir yaklaşımda bulundu. ABD ile Rusya arasındaki ilişki, aynı ABD’nin Çin ile olan ilişkisi gibi sıkıntılı bir durumda. Bu nedenle, sözde yakın ilişkilerini yükselten Rusya ve Çin, ABD’nin baskısını dengelemeye çalışan iki ülke olarak görülebilir.

ABD’nin, Rusya ve Çin arasındaki bu yakın ilişkilere nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.