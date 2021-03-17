Huawei Satılan Her Samsung ve Apple Telefonu İçin Para İstiyor

Huawei'den Samsung ve Apple'a 5G talebi. CNBC'ye göre Huawei, Samsung ve Apple gibi büyük akıllı telefon üreticilerinden 5G ile ilgili çeşitli patentlerinin kullanımı için ücret almaya başlamayı planlıyor. Huawei, bu patent ücretlerinden 1,2 ila 1,3 milyar dolar arasında getiri bekliyor.

Huawei, 5G ve ağ endüstrisindeki en büyük oyunculardan biri. Aslında birçok şirket, Ar-Ge'ye yıllarca yatırım yaptıktan sonra geliştirilen teknolojilerini kullanıyor. Sistemlerinin birçok kişi için hayati önem taşıdığının farkında olan Çinli üretici, 5G teknolojisinin kullanımı için diğer üreticilerden telif ücreti toplayarak bundan yararlanmak istiyor.

CNBC'ye göre Huawei, Apple veya Samsung gibi endüstri devlerinden belirli telif ücretleri almaya başlamak istiyor. Tescilli ve standartlaştırılmış 5G teknolojilerine erişim sağlamak için bir dizi makul ücret ödenmesi mümkün olabilir.

Huawei'den Samsung ve Apple'a 5G talebi

Huawei'in 5G teknolojileri, 5G standartlarına uymak isteyen her teknoloji devinin kullanmak zorunda olduğu bir patent. Çünkü mevcut standartlar, 5G teknolojilerinin patentini alan Huawei, Qualcomm veya Ericsson gibi şirketlere dayanıyor.

Bir teknoloji üreticisi telefonuna 5G standardını uygulamak isterse bu şirketlerin patentlerini kullanmak zorunda. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamış olsa da, patent kullanımı karşılığında ekstra ücret talep edilebilir.

Huawei, 5G patentleri konusunda her zaman rakiplerinden daha düşük ücretler talep ediyor. Teknolojilerini Qualcomm veya Ericsson gibi patent sahiplerine kıyasla daha düşük oranlarda sunuyor. Daha düşük fiyatlar ise ABD'li devlerin Huawei'ye yönelmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda Huawei'ye büyük üreticilerin hayati bir ortağı olması imkanı sağlıyor.

Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Jason Ding'e göre şirket, her bir telefon için telif ücretlerini 2,50 dolarla sınırlıyor ki bu çok cazip bir teklif. Huawei patentlerinin sahip olduğu telefon hacmi göz önüne alındığında, bu da şirket için büyük bir gelir kapısı haline gelebilir. Qualcomm'un Apple gibi geniş çaplı müşterilere sağladığı patent ücreti ise 7,50 dolar seviyesinde.

Üreticiler kendi teknolojilerini geliştirip üçüncü taraf teknolojilerini kullanmayı bırakana kadar, Huawei'nin teklifi en çekici olanı gibi görünüyor. Ayrıca bu teklifle birlikte, Apple ve Qualcomm'un geçmişte karşılaştığı telif hakkı tartışmasının yeni bir kahramanı daha var.