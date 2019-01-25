Huawei, Samsung’u Tahtından Etmek İstiyor!

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde yasal zorluklarla karşı karşıya olan Huawei, buna rağmen Samsung’u tahtından etmeye adım adım yaklaşıyor.

Amerikalı haber kanalı CNN ’e göre Huawei, 2020 yılının sonunda Samsung’u geride bırakarak dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi olacak. Çinli teknoloji devi, 2018’in ikinci çeyreğinde Apple’ı geçerek, ikinci sıraya yükselmişti.

Huawei'nin tüketici işlerinden sorumlu CEO'su Richard Yu, Pekin’deki gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yıl, en geç gelecek yıl 1 numaralı akıllı telefon üreticisi olacağız" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Huawei, P20, Honor 10 ve Mate 20 modellerinde 200 milyon satış rakamına ulaşarak rekor kırmıştı. Şirket, aralık ayında yayınladığı dördüncü çeyrek raporunda, 2019’un sonunda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediğini söylemişti.

Bu ünvan şu anda Samsung’da bulunuyor; ancak Güney Koreli şirket yaptığı son açıklamada, bir sonraki çeyrekte önemli bir düşüş olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Buna rağmen Huawei’in zirve yolculuğunda birçok engel bulunuyor. Geçtiğimiz ay, şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’li yetkililerin isteği üzerine Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Aynı zamanda Huawei’in kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD’ye iade edilebilir.

Çinli teknoloji devini çevreleyen sorunlar bununla sınırlı değil. Bu ayın başlarında Huawei’nin satış direktörü, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Polonya’da tutuklanmıştı. Yine ocak ayında, ABD federal savcıları, 2014 yılında telekomünikasyon devi T-Mobile’ın ticari sırlarını çaldığı iddiaları üzerine Huawei hakkında soruşturma başlatmışlardı.