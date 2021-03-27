Huawei Şarj Aletini Kutudan Çıkarıyor mu? İşte Dev İddia

Huawei şarj aletini kutudan çıkarıyor iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. Son dönemde "çevreci" olmayı tercih eden ve şarj aletlerini ayrı satmayı planlayan şirketler kervanına Huawei de katılıyor olabilir. Yeni Mate 40 Pro kutularıyla birlikte şarj aletinin çıkarılabileceği iddia edildi.

Apple, Samsung, Xiaomi ve diğer büyük akıllı telefon üreticileri, şarj adaptörünü kutuya koymayı bıraktıktan sonra bu modanın Huawei de sıçradığını düşünülüyor. Gelen son sızıntılara göre, Huawei'nin yakında diğer telefon üreticileriyle aynı eğilimi izleyeceği görülüyor.

Mate 40 Pro'nun yeni kutularında şarj aletini kutuya koymayacağı iddia edilen Huawei; Bright Black, Glazed White ve Mithril renk seçeneklerinin üç versiyonu için şarj cihazlarını iptal etmiş olabilir. İddialara göre yalnızca deri renkli iki model kutusundan standart şarj cihazıyla çıkacak.

Huawei'nin bu konuda herhangi bir bilgi açıklama yapmadığını, ancak şirketin bu eğilimi takip etmesinin mümkün olduğunu belirtelim. Çevre koşullarını gerekçe göstererek yeni iPhone'larda şarj aletini ayrı satan Apple'la birlikte teknoloji dünyasında farklı bir moda daha başlamış olabilir.

Huawei şarj aletini kutudan çıkarıyor iddiası

Huawei, Xiaomi ve Meizu gibi Çinli üreticilerin çevre koruma planını benimseme olasılığının yüksek olduğunu ve şarj cihazı seçimini tüketicilere bırakılacağını tahmin ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana ABD'nin baskısıyla karşı karşıya olan Huawei, bu sayede maliyetleri de azaltabilir.

Ayrıca bazi iddia sahipleri şarj cihazının kutudan çıkarılmasıyla birlikte telefon fiyatlarında düşüş yaşanmasının mümkün olduğuna işaret ediyor. Son yıllarda katlanarak artan fiyatlar, ekstra ekipmanların azalmasıyla birlikte doğrudan düşebilir. Ancak Apple'ın böyle bir yol izlemediğini hatırlatalım.

Geçtiğimiz hafta iPhone 12'yi şarj cihazsız satan Apple'a ceza kesilmişti. Brezilyalı tüketici koruma kurumu, iPhone 12 serisine şarj cihazı eklemediği için Apple'a 2 milyon dolar para cezası vermişti. Ajans, teknoloji devini yanıltıcı reklamlar, şarj cihazı olmadan bir cihaz satmak ve haksız şartlar yaratmakla suçlamıştı.

Şu anda Huawei, 66W şarj cihazlarını ayrı olarak satmıyor ancak resmi 65W şarj fiyatı 30 dolar seviyesinde. Bu yüzden şarj cihazı olmayan Mate 40 Pro'nun toplam fiyatının neredeyse 30 dolar daha düşük olacağını göz önünde bulundurmak mümkün.