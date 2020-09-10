Huawei'den Akıllı Bavul: Smart Business Suitcase

Huawei, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Teknoloji devinin yeni teknolojik ürünü bol bol seyahat edenleri ve tatil yapanları yakından ilgilendiriyor. Huawei Smart Business Suitcase adıyla tanıtılan akıllı bavul, öne çıkan özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei Smart Business Suitcase Akıllı Bavul Fiyatı

Bugün, gelecek Huawei telefonlara güç verecek yepyeni işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve yeni arayüz EMUI 11 tanıtımını gerçekleştiren Çinli teknoloji devi, yeni ürünlerini de piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirketin yeni yaşam tarzı ürünü olan Huawei Smart Business Suitcase adından da tahmin edeceğiniz akıllı bavul (valiz). Samsonit ile birlikte geliştirilen ürünün üç farklı boyutu (20 inç/50.8 cm, 25 inç/63.5 cm ve 28 inç/71.12 cm) bulunuyor. Fiyatları da sırasıyla 1999 yuan (292 dolar), 2299 yuan (337 dolar) ve 2599 yuan (380 dolar). Peki, bu bavulun özellikleri neler?

Huawei Smart Business Suitcase Akıllı Bavul Özellikleri

Bu valizin en ilginç özelliklerinden birisi de kilit açma kolaylığı. Smart Business Suitcase bir Huawei akıllı telefona bağlıysa, cihazı şifre algılama alanına yaklaştırdığınızda (telefonun ekranı kapalı olsa bile) bavulun kilidi açılıyor. Bavul, dahili şarj, saklama kutusu, harici USB bağlantı noktası dahil olmak üzere akıllı telefonunuzu veya bu tür diğer el cihazlarını şarj etmenizi kolaylaştıran başka birçok özellikle geliyor.

Huawei, bavulun iç bölmelerinin çevre dostu kumaşlarla tasarlandığını söylüyor. Ayrıca saklamayı düzenlemeyi kolaylaştırmak için kuru ve ıslak ayırma poşetleri ile birlikte geliyor. Bavulla tutma yerini birleştiren kısım biraz kalın alüminyum alaşımlı bir maddeden yapılmış, hafif aynı zamanda dayanıklı. Uluslararası seyahatler sırasında gümrükten geçiş için uygun bir seçenek haline getiren güvenli TSA kod kilidi de mevcut.