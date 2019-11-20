Huawei Sound X Geliyor! Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin yepyeni bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Huawei Sound X ismine sahip olan akıllı hoparlör hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Huawei Sound X ünlü bir Fransız firması olan Devialet ile birlikte tasarlandı. Cihazın tüketicilere gerçek bir birinci sınıf ses deneyimi sunmasını bekleniyor. Huawei Sound X'in 60 Watt'lık çift subwoofer ile birlikte gelecek. Surround ses teknolojisine sahip olacak olan Sound X, HiLink üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

Huawei Sound X'in sekiz çekirdekli bir işlemci ile geleceği bilgisi sızdırıldı. Akıllı hoparlörün 512 MB RAM'e ve 8 GB dahili depolama alanına sahip olacağı konuşulanlar arasında yer almakta. Cihazda dahili bir mikrofon bulunacak. Bu sayede sesli komutlar verebileceksiniz. Tıpkı Apple'ın HomePod'unda olduğu gibi.

Huawei'nin yeni hoparlörünün 3.5 kg olacağı söylenmekte. Huawei Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da Sound X ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Huawei yaptığı paylaşımda Sound X'in 25 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacağını söyledi. Huawei Sound X'in 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı konuşulmakta. Cihazın satış fiyatı düzenlenecek olan etkinlikte açıklanacak.