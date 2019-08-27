Huawei Tabletlerde Rusya'nın İşletim Sistemi Kullanılacak

ABD ile arasında büyük bir savaş başlayan ve her seferinde yeni bir gelişme ile karşımıza çıkan Huawei güzel haberler almaya devam ediyor. Şirket bu sefer de gözünü Rusya pazarına çevirdi. İşte haberimizin detayları.

Uzun bir süredir Rusya'nın kendi işletim sistemi olduğundan bahsediliyordu. Ancak kimse bugüne kadar Rusya'nın işletim sistemini herhangi bir yerde göremedi. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Rusya'nın kendi işletim sistemi ilk defa kullanılacak.

Huawei ve Rusya işbirliğine gidiyor

Hem Huawei'nin hem de Rusya'nın ortak düşmanı ABD diyebiliriz. Bu nedenle Rusya ve Huawei sürekli olarak işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Bu ortaklıklardan biri olan Aurora işletim sistemi 360 binden fazla Huawei tablette kullanılacak.

Rusya, Ağustos 2020'ye kadar 360 bin civarında Huawei üretimi tablette kendi işletim sistemini kullanmak istiyor ve bunu kendi devlet şirketlerinde gerçekleştirme amacında. Huawei şirketi her ne kadar HarmonyOS işletim sistemine büyük bir önem verse bile yine de Rusya gibi ülkelerin ortaklık tekliflerini geri çevirmiyor.

ABD'nin bu ortaklık karşısında nasıl bir yol izleyeceğini ise zaman gösterecek.