Huawei TalkBand B6 ve C5 10 Tablet Sızdırıldı

Huawei'nin yeni tanıtacağı ürünleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei TalkBand B6, birden fazla fotoğraf ve videoda göründü. İşte Huawei TalkBand B6 tasarımı ve C5 10 tablet hakkında gelen sızıntılar.

Huawei TalkBand B6 Tasarımı Ortaya Çıktı

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, TalkBand B6 Huawei’nin HiSilicon tarafından geliştirilen Kirin A1 yonga setine sahip olacak. Bluetooth 5.1'i destekleyecek, daha hızlı şarj için bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak ve 1.53 inç dokunmatik ekran ile gelecek. Cihazın tasarımına hemen aşağıda yer alan videodan bakabilirsiniz.

Huawei TalkBand B6 kutusu da sızdırıldı. Sızdırılan kutu tasarımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yine gelen sızıntılara göre, Huawei C5 10 tablet modeli de Huawei Matepad'e benzeyecek gibi görünüyor. C5 10 tablet Huawei’nin Çin'deki kendi çevrimiçi mağazası Vmall'da listelendi, ancak daha sonra çıkarıldı. C5 10'un 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olduğu ve 384 dolar'a mal olduğu söylenmekte.

Sizler sızdırılan cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.