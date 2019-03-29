Huawei Tarihinde İlk Defa Gelirlerini 100 Milyar Dolar Üstüne Çıkardı

2018 yılı içerisinde gelirlerini yüzde 19.5 oranında artıran Çinli teknoloji devi Huawei, tarihinde ilk defa gelirler konusunda 100 milyar dolarlık barajı gelmiş oldu. Elde edilen başarı Huawei’nin geldiği noktayı bir kez daha gösterdi.

Geçtiğimiz yıla dair finansal verilerini açıklayan Huawei, bir yıl içerisinde toplamda 712.2 milyar yuan yani 107.13 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. 107 milyar dolarlık gelirin 59.3 milyar yuanlık yani yaklaşık 8.8 milyar dolarlık kısmını net kâr olarak açıklayan Huawei, böylece elde edilen geliri bir önceki seneye göre yüzde 25.1 oranında artırmış oldu.

Huawei bu devasa gelir artışını, ABD hükümetinin yaptığı suçmalara rağmen kazandı. ABD, Huawei ürünlerinin Çin sunucularına veri göndermek suretiyle Çin hükümetine veri sağladığını iddia ediyordu. Huawei ise böyle bir durumun doğru olmadığını dile getiriyordu. Hatta şirket geçtiğimiz günlerde ABD hükümetine yine ABD’de dava açarak, haklılığını kanıtlama yoluna gitmişti.

Huawei ayrıca 712 milyar yuanlık gelirin önemli bir kısmını ise ağ ekipmanları koluna bağlı dağıtıcı teknolojilerinden kazandı. Özellikle 5G teknolojisine önemli yatırımlar yapan Huawei, bu departmanından 294 milyar yuan kazandı. 2017’de Huawei’nin aynı departmanı şirkete 297.8 milyar yuanlık devasa bir gelir getirmişti.

Ayrıca Huawei’nin tarihinde ilk kez müşteri hizmetleri alanı en büyük geliri getiren bölüm oldu. Yapılan telefon satışları Huawei’nin toplam gelirlerinin yüzde 45.1’lik kısmını oluşturdu ve 348.9 milyar yuan kazandırdı.

Şirketin Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bulunan genel merkezinde konuşan Guo Ping, “dikkat dağıtıcı şeyleri gidermek, yönetimi geliştirmek ve stratejik hedeflerimize doğru ilerleme kaydetmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Guo, Amerika Birleşik Devletleri’nin eylemlerinin Huawei için “belli bir miktar sorun” yarattığını ancak müşterilerin şirketi Washington’a değil kendi çıkarlarına göre yargılayacağını söyledi.