Huawei Teknik Servis Ücretlerinde Kampanya Yaptı

Huawei, bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirim yapacak. Bu kampanyaya Huawei kullanıcıları çok sevinecek gibi görünüyor.

Huawei'den Ücretsiz Ekran Koruyucu Hizmeti

Huawei, servis günlerini başlattı. Ayda bir kez teknik servise kendiniz gidip cihazınızı elden teslim ederseniz ücretsiz ekran koruyucu film hizmetinden ve indirim kampanyasından faydalanabiliyorsunuz. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde cihazdaki sorun giderilip telefon kendilerine teslim edilmekte.

Kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden erişim sağlanabilmekte. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara güncel modeller için ücretsiz ekran koruyucu film hediye edilmekte. Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı olup şu telefonları kapsamakta: Mate 10 Lite, Mate10 Pro, Mate 20 Lite, P Smart 2018, P Smart 2019, P9 Lite 2107, P20, P20 Pro, P20 Lite, Y5 2018, Y6 2018 ve Y7 2018.

Sizler Huawei'nin yeni kampanyası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.