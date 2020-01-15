Huawei Telefonlara Gelecek Yeni Google Servisi: Huawei Quick Apps

Huawei Google arasındaki mücadele sürüyor. Çinli üretici Google servislerine alternatifler üretmeye devam ediyor. Huawei telefonlarda Android kullanıcılarının uygulamaları yüklemeden kullanabilmelerini sağlayan Google Play Instant’ın yerini Huawei Quick Apps alacak.

Huawei, telefonlarında kaliteli yazılım sunmaya devam edebilmek için mümkün olduğunca çok Google Mobil Servislerin yerine geçecek ürün geliştirmek zorunda. Çinli üretici bunu başarıyor da. Google uygulamaları ve servislerinin alternatiflerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bu sefer Google Play üzerinde uygulamayı indirmeden deneme imkanı veren Anlık Uygulamalar’ın yerine geçecek servisi duyurdu.

Hızlı Uygulamalar, kullanıcılara bir uygulamayı tamamen yüklemeden belirli işlevlerine erişme imkanı verecek. Bu, daha hızlı yüklenme süresi ve telefonda daha az depolama alanına ihtiyaç duyulması demek. Hızlı Uygulamalar, %97 daha az yer kapladığından büyük boyutlu uygulamalar da küçük dahili depolama alanına sahip telefonlara girmiş oluyor. Hızlı uygulamalara ana ekran veya son uygulamalar sayfasından erişilebiliyor. Elbette bu, uygulamalarla sınırlı değil. Hızlı Oyunlarla genişletilecek. Cihazın donanımına göre grafik hızlandırması uygulanarak akıcı, yüksek kalitede oyun deneyimi elde edilecek. Cihazın sensörlerine erişim korunacak.

Huawei, Mate 30’dan sonra Hızlı Uygulamalar’ı doğrudan destekleyen telefonlarla karşımıza çıkmayı planlıyor. Android 10 güncellemesini alan ve AppGallery 10.1 veya daha yeni sürümü çalıştıran Honor ve Huawei cihazlarında erişilebilir olacak.