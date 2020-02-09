Huawei Telefonlarda Popüler Uygulamalar Yüklü Gelecek

Bildiğiniz üzere yeni modellerinde Google Hizmetlerini kullanamayan Huawei, kendi mağazasını geliştirmiş ve Android'e yerleştirmişti. Ancak şirketin yeni politikasında popüler uygulamaların önyüklü gelmesi gündemde.

Çinli üretici, uygulama mağazası da dahil olmak üzere Google Hizmetlerine karşı kendi alternatifini yaratmayı amaçlıyor. Google Hizmetlerini barındırmayan ve bundan dolayı Play Store gibi uygulamaları kullanamayan Çinli üreticinin yeni cihazları için uygulama çözümüne ihtiyacı var.

Huawei cihazlarına Google Hizmetleri'ni nasıl yüklersiniz? Cevabı videomuzda.

Halihazırda "Play Store alternatifi" yaratmaya çalışan Huawei, bu arada telefonlarına en popüler 70 Android uygulamasını önceden yüklemeyi planlıyor. Çünkü eğer kullanıcıyı uygulama mağazasına getiremiyorsanız, uygulamaları kullanıcıya getirmeniz gerekebiliyor.

Çinli üreticinin önceden yükleyeceği uygulamaların listesi, akıllı telefonların satılacağı bölgeye ve Play Store'un en iyi uygulamalar listesine bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Çoğu uygulama Google Hizmetlerine ihtiyaç duyuyor olsa da APK ile uğraşmayacak kullanıcıların Uygulama Galerisi aracılığıyla güncelleme alacağını da belirtelim.