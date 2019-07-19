Huawei, Telefonlarında HongMeng OS Yerine Android'i Kullanacağını Açıkladı

Huawei kendi geliştirdiği işletim sistemi HongMeng OS'u akıllı telefonlarında kullanmayacağını açıkladı.

Huawei, Telefonlarında Android İşletim Sistemini Kullanacak!

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen, çok yakında duyurulacak olan HongMeng OS işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığını ve şirketin Android işletim sistemini kullanmaya devam etmeyi planladığını söyledi.

Yeni ticari marka olan Hongmeng OS işletim sisteminin endüstriyel kullanım için olduğunu ve sistemin Android'e alternatif bulma konusundaki tartışmalardan çok önce geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Catherine Chen, HongMeng'in mobil bir işletim sistemine kıyasla daha az kod kod satırı olması nedeniyle çok güvenli olduğunu ve akıllı telefon işletim sistemiyle karşılaştırıldığında düşük gecikme süresine sahip olduğunu söyledi.

Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, daha önce HongMeng OS'un yönlendiriciler, ağ anahtarları, tabletler, bilgisayarlar ve veri merkezleri de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacağını söylemişti.

Trump yönetimi ABD'li firmaların belirli şartlar altında Huawei ile çalışmaya devam edebileceğini söyledikten sonra şirket HongMeng OS'u akıllı telefonlar için kullanmayacağına karar verdi.

Huawei'in gelecek ay Yıllık Geliştiricileri Konferansı'nda Android işletim sistemi için tamamen yeni olan EMUI 10 kullanıcı arayüzünü tanıtması bekleniyor.

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