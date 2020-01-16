Huawei Tesla'ya Rakip Olacak

Huawei sürücüsü olmayan otomobil üretmek istediğini açıkladı. Huawei sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmalara başladı.

Huawei, Sürücüsüz Araç Üretmek İstiyor

Huawei Başkan Yardımcısı Xu Zhijun, Huawei'nin gelecekte hangi sektöre yoğunlaşacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Xu "Nihai hedefimiz tam bir sürücüsüzlük elde etmektir, ancak nihai hedefe doğru ilerlerken değer yaratabilir. Şu anda Tesla zaten herkes için değer yaratıyor" dedi.

Xu'ya Huawei'nin bu sektörde gerçekten ileri gidip gidemeyeceği soruldu ve Xu "Tesla şimdi yapabilirse, hepimiz yapabiliriz" dedi. Görünüşe göre Huawei, Tesla'ya rakip olmak istiyor. Huawei ekibinden Lu Xiaofeng, Huawei'nin otomobil üretmediği söyledi ve otomobil şirketleri ile işbirliği yaparak iyi otomobiller üretmelerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtmıştı ve HarmonyOS'un otomobillerde de kullanılabileceğini söylemişti. Huawei attığı adımlar ile otomotiv sektörüne giriş yapacak gibi görünüyor. Sizler Huawei'nin sürücüsü olmayan otomobiller üretmek istemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler Huawei marka otomobiller piyasaya çıkar mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!