Huawei Topluluk Açıldı, Mate 30 Pro Ödüllü Yarışma Bugün Başlıyor

HUAWEI ürünlerini kullananların fikir alışverişi yapabileceği, marka hakkında güncel haberleri takip edebileceği resmi platform açıldı. Forum niteliği taşıyan Huawei Toplulukta güncel teknoloji haberleri, Huawei ile ilgili bildirimler, ipuçları, teknik destek ve daha birçok konu konuşuluyor.

Dünyanın dört bir yanından Huawei severleri bir araya getiren tek resmi topluluk web sitesi olan HUAWEI Topluluk açıldı. Kullanıcıların ek bir kayıt olmadan doğrudan Huawei kimlikleri ile kullanabildiği, doğrudan Huawei ekipleriyle iletişim kurabildiği ve seslerini duyarabilecekleri bir platformdan bahsediyoruz. Resmi Huawei ekiplerinin (yönetici ekibi, servis ekibi ve mühendis ekibi, hepsinde resmi hesap rozeti bulunuyor) yanı sıra her an yardım etmeye istekli ve hazır olan Moderatörler Huawei Topluluğu’nu geliştirmek için katkıda bulunuyor. Toplulukta kullanıcılar fotoğraf paylaşımı, dersler, oyunlar, uygulamalar, hatta film ve müzik gibi ilginç konuları tartışıyorlar. Ürünler ve günlük hayatla ilgili görüşler paylaşılıyor. Kullanıcı içerikleri yöneticiler ve moderatörler tarafından düzenli olarak tespit ediliyor, sabitleniyor veya haftanın fotoğrafları sütununa seçiliyor.

Huawei Topluluk sadece HUAWEI ürünleriyle ilgili bilgi ve haberlerin, en son gelişmelerin, özel görüşlerin paylaşıldığı bir platform değil, aynı zamanda hem büyüleyici hem de ödüllendirici olan eğlendirici aktivitelerin olduğu bir platform. İlk Huawei Topluluk yarışması olacak HUAWEI Arkadaşını Bul yarışması bugün başlayacak, 21 Şubat’a kadar sürecek. Huawei Topluluk kullanıcılarının kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve istedikleri HUAWEI modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. 21 Şubat’a kadar en fazla beğeniyi alan yorum kazanacak. Kullanıcılar açılan başlığı sosyal ağlarda paylaşarak kazanma şanslarını artırma şansına sahip. Yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecek:

Birincili Ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro

İkincilik Ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro

Üçüncülük Ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB

4. - 6. Kazananlar: 1'er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

7. - 10. Kazananlar: 1'er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık

Katılımcıların sırası HUAWEI Topluluğu yönetim ekibi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak. Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde HUAWEI Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.