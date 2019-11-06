Huawei, Türk Telekom ile 5G'de Dünya Rekoru Kırdı!

Huawei ile Türk Telekom, 5G teknolojisini test ederken dünya rekoru kırdı. Ülkemizde gerçekleşen testte saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşıldı. Yabancı basında büyük yankı bulan hız rekoru, İstanbul'da kırıldı!

İstanbul'da bulunan Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezi'nde yapılan testte Türk Telekom, 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu. Çin'li teknoloji şirketi Huawei, 3.5 GHz ile çalışan ve 3GPP standartı ile uyumlu ekipmanlar ile test yaptı.

5G testi hakkında Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi:

"İki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdik ve gerçek anlamda canlı 5G test şebekemizde saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bir dünya rekoru kırdık. 5G bağlantı hızını ikiye katlayan 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) dünyada ilk defa deneyen operatör olduk. Türk Telekom olarak, bugün burada yaptığımız gibi, gelecekte de ülkemizin ihtiyacı olan, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz."

Huawei Türkiye CTO'su Simon Pei de gerçekleşen test sonrasında bir dizi açıklamada bulundu. Pei, "Yapılan test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attık. Bu testi yalnızca Huawei ürününün destekleyebileceği C-bandı 200MHz IBW ve 2CC Taşıyıcı Birleştirme teknolojilerini kullanarak Huawei 5G ticari ağ ekipmanları ile gerçekleştirdik.

Türk Telekom 5G test şebekesinde hayata geçirdiğimiz bu testte, yüksek veri hızları, arttırılmış kapasite ve daha geniş spektrum sağlayan inovatif “5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme” teknolojisini kullandık. Huawei, gelecekte 5G’nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom ile çalışmaya devam edecek ve Türkiye’nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir" dedi.