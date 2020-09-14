Huawei Türkiye AppGallery ile Hep Kazan Kampanyası Başlattı!

Huawei Türkiye, AppGallery ile uygulama indiren kullanıcıların çeşitli hediyeler kazanabileceği AppGallery ile Hep Kazan isimli yeni bir kampanya oluşturdu. Kampanyaya katılan ve AppGallery aracılığı ile uygulama indiren kullanıcılar, uygulama mağazasının kendisine verdiği hediyenin yanı sıra haftalık olarak düzenlenen çekilişlere katılma hakkına sahip olacak. Huawei Türkiye'nin oluşturduğu AppGallery ile Hep Kazan kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde.

AppGallery ile Hep Kazan Kampanyası Neler Sunuyor?

Huawei geliştirdiği uygulama mağazasının kullanım oranının Play Store ve App Store gibi popüler uygulama mağazalarının kullanım oranına ulaşmasını sağlamak için yeni bir benzersiz kampanya oluşturdu. Huawei tarafından oluşturulan kampanyaya katılan kişiler, uygulama mağazası tarafından belirlenen uygulamalardan birini indirdiğinde uygulama mağazasının kullanıcılara sunduğu hediyelerden birini kazanıyor.

Huawei tarafından geliştirilen AppGallery, kullanıcıların indirdiği uygulama başına rastgele olarak verdiği hediyeler ise şu şekildedir: 30 TL hediye çeki (n11.com), tüm operatörlerde geçerli bir haftalık 2 GB internet, tüm operatörlerde geçerli günlük 500 MB internet, 50 TL hediye çeki, tüm operatörlerde geçerli bir haftalık 1 GB internet, tüm operatörlerde geçerli bir günlük 1 GB internet.

AppGallery kampanyasına katılan ve uygulama indirerek her hafta toplam 10 çekiliş hakkı kazanan kullanıcılar, kendilerine sunulan büyük ödüllerden birini kazanma şansını yakalayabilirler. Haftalık çekilişi kazananlara ise şu ödüllerden biri verilecek: 1 adet Huawei Mate Xs, 5 adet Huawei MateBook D 15 ve 25 adet Huawei WATCH GT 2. Çekilişe katılacak olan kişilerin ise ad, soyad, telefon numarası, adres gibi önemli bilgileri girmesi gerekiyor.