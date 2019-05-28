Huawei, Türkiye'de Çekilen İkinci Reklam Filmini Yayınladı

Huawei Türkiye ekibi P30 Pro'nun Türkiye'de çekilen ikinci reklam filmini yayınladı. Hatırlarsınız ki Huawei'nin Türkiye'de çekilen ilk reklam filmi P Smart 2019'du ve ülkemizin neredeyse her yerinden görüntüleri barındırmaktaydı. Huawei'nin Tükiye'de çekilen reklam filmlerine ilgi büyük.

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Huawei Türkiye'nin resmi Youtube kanalında yayınlanan videoda ülkemizin cennet yerlerinde çekilen görüntüler bulunmakta. Videonun tamamı Huawei Türkiye ekibi tarafından planlandı ve çekildi. Huawei P30 Pro'nun reklam filminde 50 kat zoom, 40 MP ultra geniş açılı 4’lü Leica kamera ve müthiş gece çekim modları öne çıkmakta.

Huawei P30 Pro'nun Technical Image Press Association (TIPA) Dünya Ödülleri tarafından, 2019'da En İyi Kameralı Akıllı Telefon (BEST PHOTO SMARTPHONE) ödülünü aldığı videonun sonunda vurgulanmakta. Sözü çok fazla uzatmadan Huawei Türkiye ekibinin hazırladığı video ile sizleri başbaşa bırakmak istiyoruz. Hemen aşağıda bulunan videodan Huawei P30 Pro'nun ülkemizde çekilen reklam filmini izleyebilirsiniz.

Sizler Huawei P30 Pro'nun ülkemizde çekilen reklam filmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce reklam filmi nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!