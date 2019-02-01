Huawei, Türkiye'deki İlk Deneyim Mağazasını İzmir'e Açıyor!

Huawei Türkiye, ülkemizdeki tüketicilerle yakınlaşmak adına Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını 9 Şubat Cumartesi günü İzmir'de açıyor. Türkiye'deki ilk mağazanın İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi'nde açılacağını ve Huawei'nin akıllı telefonlarının, dizüstü bilgisayarlarının konforlu bir ortamda kullanıcılar ile buluşturulacağını söylememiz lazım.

Açılışa Özel %20 İndirim!

Türkiye'deki ilk deneyim mağazasının açılışı şerefine, 9 şubat tarihinde ilk 100 satın alım yapan kişiye %20, ikinci 100 satın alım yapan kişiye %18, üçüncü 100 satın alım yapan kişiye ise %15 indirim uygulanacak. Kampanyanın ikinci gününde (10 Şubat) ise ilk 100 satın alım yapan kişiye %15, ikinci 100 satın alım yapan kişiye %12, üçüncü 100 satın alım yapan kişiye %10 indirim fırsatları var.

İlk 100 Kişiye Sürpriz Hediyeler!

Açılışa özel yapılan indirimlerin yanı sıra stoklarla sınırlı olmak üzere ilk 100 kişiye Huawei Tripod Selfie Stick, ilk 50 kişiye Moonlight Selfie Stick, ilk 50 kişiye Huawei Quick Car Charger, ilk 200 kişiye ise Huawei Sport Armband hediye edilecek.

İzmir'e Özel Huawei Servisi!

Özellikle Huawei kullanıcılarını mutlu edecek direkt servis hizmeti ise mağazanın bünyesinde hizmet vermeye başlayacak.

Şubat ayı boyunca Huawei Deneyim Mağazası’nı ziyaret edecek Huawei akıllı telefon kullanıcıları ise ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz Huawei telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler. Huawei Deneyim Mağazası’ndan akıllı telefon satın alacak kullanıcılara ise VIP Kart verilecek. VIP kart 1 yıl boyunca geçerli olacak ve mağazanın teknik servisinde ücretsiz olarak bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecek.