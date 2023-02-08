Huawei Türkiye'den Deprem Bölgesine Yardım!

Deprem bölgesinde yaşanan iletişim sorunu bugün bile çözülebilmiş değil ve Huawei Türkiye konuyla ilgili gerekli yardımı sağlayacağını açıkladı. İşte detaylar!

Huawei Türkiye'den Deprem Bölgesine Yardım!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Kahramanmaraş depreminin etkileri sürüyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderebilmek adına seferber olan vatandaşlar, günlerdir deprem bölgelerine tırlarla yardımlarını gönderiyor. Depremzedelerin önemli ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor olsa da deprem bölgelerinde ciddi bir iletişim problemi yaşanıyor.

Depremin gerçekleştiği günden bu yana geçen onlarca saatin ardından hâlen daha iletişim sorunu çözülebilmiş değil. Yer yer internet erişimi sağlanabilse de hat şebeke problemleri nedeniyle operatörlere olan şikayetler giderek artıyor.

Huawei Türkiye Deprem Bölgesindeki İletişim Sorununu Çözmeyi Amaçlıyor

İletişim sistem ve teknolojileri konusunda önde gelen markalardan biri olan Huawei'nin Türkiye ayağı Huawei Türkiye, Twitter'da yaptığı paylaşımla birlikte deprem bölgesindeki iletişim sorununu çözebilmek adına hasar gören şebekelerin onarımı için gerekli parçaları bölgeye ilettiğini duyurdu.

Deprem bölgesinde yaşanan iletişim problemiyle ilgili Haluk Levent de "Telefon operatörleri! Bu 3. Gün. Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" diyerek şikayetlerini Twitter üzerinden dile getirmiş, operatörlere acil yardım çağrısında bulunmuştu.

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