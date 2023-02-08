Huawei Türkiye'den Deprem Bölgesine Yardım!

Kahramanmaraş depreminin etkileri sürüyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderebilmek adına seferber olan vatandaşlar, günlerdir deprem bölgelerine tırlarla yardımlarını gönderiyor. Depremzedelerin önemli ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor olsa da deprem bölgelerinde ciddi bir iletişim problemi yaşanıyor.

Depremin gerçekleştiği günden bu yana geçen onlarca saatin ardından hâlen daha iletişim sorunu çözülebilmiş değil. Yer yer internet erişimi sağlanabilse de hat şebeke problemleri nedeniyle operatörlere olan şikayetler giderek artıyor.

Huawei Türkiye Deprem Bölgesindeki İletişim Sorununu Çözmeyi Amaçlıyor

Gün dayanışma günü, gün birlik olma günüdür. Afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için mobil baz istasyonlarını, dizel jeneratörleri ve şebeke yedek parçalarını acilen bölgeye ilettik. pic.twitter.com/pOxIkiJG9X — Huawei Türkiye (@HuaweiTurkiye) February 8, 2023

İletişim sistem ve teknolojileri konusunda önde gelen markalardan biri olan Huawei'nin Türkiye ayağı Huawei Türkiye, Twitter'da yaptığı paylaşımla birlikte deprem bölgesindeki iletişim sorununu çözebilmek adına hasar gören şebekelerin onarımı için gerekli parçaları bölgeye ilettiğini duyurdu.

Deprem bölgesinde yaşanan iletişim problemiyle ilgili Haluk Levent de "Telefon operatörleri! Bu 3. Gün. Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" diyerek şikayetlerini Twitter üzerinden dile getirmiş, operatörlere acil yardım çağrısında bulunmuştu.