Huawei, Türkiye’nin En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Markası Oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan akıllı telefon markası oldu.

Çin’in birinci, dünyanın ise ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, Washington hükümetinin uyguladığı ticari sınırlamalara rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son dönemde çıkardığı cihazlarla Türkiye’deki pek çok kullanıcının gözde markalarından biri haline gelen şirket, müşteri odaklı hizmet anlayışının meyvesini alıyor.

Kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz eden Şikayetvar.com platformu, cep telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan markanın Huawei olduğunu açıkladı. 2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Çinli şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde en iyi marka ünvanını almayı başardı.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Huawei, daha iyisini yapma motivasyonunu ve gücünü tüketiciden alan bir marka. Bu yaklaşım da her koşulda müşterimizin yanında olmamızı gerektiriyor” dedi.

Tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz ederek inovasyona ve müşteri memnuniyeti projelerine yaptıkları yatırımlar sayesinde bugün milyonlarca mutlu müşteriye sahip olduklarını belirten Wang, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de de tüketicilerin son derece dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu söz konusu. Bu ödül de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu’nun buradaki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim”

Akıllı telefon ve telekomünikasyon sektörünün lider firmalarından biri olan Huawei, Türkiye pazarına çok büyük bir veriyor. Öyle ki, 2017’de Türkiye’de yüzde 3,2 pazar payına sahip Çinli şirket, bu oranı yalnızca bir yılda yüzde 21,3’e yükseltti. Ayrıca Huawei’in Çin dışındaki en büyük Ar-Ge merkezinin İstanbul’da olduğunu da söylemiş olalım.