Huawei Türkiye Online Mağazası Açıldı, %50'ye Varan İndirimler ve Fırsatlar

Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazası alışverişe açıldı. Tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin bulunacağı online mağazada açılışa özel indirim ve kampanyalar sunuldu.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm HUAWEI ürünlerinin satışına imkan veren yeni online mağazanın açılışını yaptı. 23 - 29 Mart tarihleri arasında yüzde 50’ye varan indirimler ve sürpriz fırsatlar online mağazada tüketicileri bekliyor.

Huawei’nin dizüssü olarak adlandırdığı dizüstü bilgisayar modeli MateBook D, 5698 TL yerine 4599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve Huawei FreeBuds 3 kulaklık hediye edilecek. Bu teklif, 23 Mart - 1 Nisan arasında geçerli olacak. Ayrıca MateBook D 15 satın alanlar, 1 TL farkla HUAWEI FreeBuds 3 kulaklığı yanında alabilecek. E-posta bültenine abone olacak tüketicilere MateBook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 modellerinde geçerli HUAWEI Mini Hoparlör’ü 1 TL’ye alabilmeleri için kullanabilecekleri kupon e-posta yolu ile iletilecek. Bu teklif de 23 Mart - 1 Nisan arasında geçerli. Huawei P40 Lite veya P30 Lite satın alanlar da 1 TL farkla HUWEI FreeLace sahibi olabilecek. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3’ü almak isteyenlere 1 TL farkla HUAWEI Band 3e teklifi sunuluyor.

23 - 29 Mart arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında HUAWEI Powerbank 10000 mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; HUAWEI FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.