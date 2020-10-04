Huawei 27 Milyon Dolarlık Katlanabilir Telefonları Ücretsiz Dağıttı

Çinli üretici toplamda 27 milyon dolar değerinde 10 bin adet Huawei ücretsiz katlanabilir telefon dağıttı. Tencent çalışanlarına her biri 2.700 dolara eşdeğer olan Huawei Mate Xs cihazları dağıtıldı.

Tencent Holdings'in Platform ve İçerik Grubunda (PCG) çalışan 10.000 çalışana cömert bir ödül olarak ücretsiz katlanabilir telefon dağıtıldığı bildirildi. Huawei Mate Xs kısa bir süre sonra ikinci el satış sitelerinde "Şirket hediyesi, tamamen yeni gerçek ürün" gibi açıklamalarla satışa çıkarıldı.

Huawei katlanabilir telefonunu Tencent çalışanlarına teslim ettikten sonra, ikinci el e-ticaret sitelerinde orijinal fiyatının 2,5 katına kadar çıkmaya başladı. Tencent çalışanları, pahalı telefon kullanmayı pek akıllıca bulmuyor gibi gözüküyor.

Huawei ücretsiz katlanabilir telefon sürprizi

Şanslı Tencent çalışanları; Tencent'in sosyal, video ve haber platformları için içerik oluşturmaya adanan departmanın ikinci yıldönümü nedeniyle telefonu hediye verildi. Ayrıca Çin'in kuruluşunun anısına düzenlenen 1 Ekim Ulusal Günü'nden bir gün önce dağıtıldığını da belirtelim.

Huawei Mate Xs aslında orijinal Mate X modelinin yenilenmiş bir versiyonu ve Kirin 990 5G yonga seti ile güçlendirildi. Dışarıya doğru açılan ekran tasarımı, 6,6 inçlik ana ekrana (ve 6,38 ikincil ekrana) sahip. Tamamen açıldığında tablet boyutunda 8 inçlik ekran kullanıcıyla buluşuyor.

Sınırlı stok miktarı göz önüne alındığında Mate Xs gibi pahalı katlanabilir akıllı telefonların ne kadar popüler olduğunu söylemek zor. Ancak Huawei Çin'de yaygın olarak popüler olmaya devam ederken, Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişemedikleri için yurtdışında zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.