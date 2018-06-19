Huawei, Ulusal Güvenlik Kaygısı Yaşayan Avustralya’ya Güvence Verdi

Yakında Avustralya’ya kurulacak olan 5G altyapısına yatırım yapmak isteyen Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, ulusal güvenlik konusundaki soru işaretlerini gidermek adına Canberra hükümetine açık bir mektup yazdı.

AT&T ve Verizon gibi ABD’li büyük operatörlerin önüne geçerek, ülkenin belli bölgelerine 5G altyapısı kuran Avustralya, beşinci nesil iletişim teknolojilerine geçen ilk ülke olmuştu.

Tabii, 5G altyapısının tam anlamıyla hayata geçmesi uzun bir zaman alacak; ancak halka açık 5G testlerini başlatan ilk ülke olan Avustralya, bu alanda ABD ve Çin’i geride bırakmışa benziyor.

Ülkeye kurulacak olan 5G altyapısına destek sağlamak isteyen Çinli telefon üreticisi Huawei'nin, ulusal güvenlik konusunda potansiyel bir tehdit olabileceği konusu bir süredir Avustralya gündemini meşgul ediyor.

Avustralya ile Çin arasındaki güçlü ticaret ilişkisi bir süredir sallantıda. Canberra, Pekin'in hızla büyüyen ihracatını kısmak ve ülke içinde nüfuzunu azaltmak için bir takım yasalar üzerinde çalışıyor.

Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Huawei'nin Çin tarafından fiilen kontrol edildiğinden endişe duyarken, telekomünikasyon altyapının Pekin'in eline geçeceğinden korkuyor. Huawei, her seferinde bağımsız bir şirket olduğunu söylese de, hakkındaki soru işaretlerini henüz giderebilmiş değil.

Son olarak Avustralya hükümetine bir mektup yazan Çinli şirket, ülkedeki 5G yatırımlarının bir parçası olmasına izin verilmesi halinde, sürecin çok şeffaf bir şekilde ilerleyeceğine dair güvence verdi. Mektupta ayrıca, Huawei'nin Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'da 5G yatırımları olduğuna dikkat çekilirken, herhangi bir kural ihlalinin şirketin söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerini bir gecede sona erdireceği ve bu yüzden çok hassas davranıldığı belirtildi.

Bu, Huawei’nin Avustralya hükümeti ile yaşadığı ilk problem değil. Şirket, 2012 yılında Avustralya'nın 38 milyar dolarlık Ulusal Geniş Bant Ağı projesine Canberra hükümetinin uyguladığı yasak nedeniyle katılamamıştı.