Huawei, Üretim Fabrikalarından Birini Kapatma Kararı Aldı

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok zararı görenin Huawei olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse bütün ABD'li şirketlerin sırtını döndüğü Huawei hakkında, bazı kötü haberler gelmeye başladı.

Singapur merkezli çalışan Flex tarafından bildirilen bir açıklamaya göre Huawei cep telefonlarının üretimlerinin durdurulduğu ifade edildi. Çin'in önemli gazetelerinden olan Nikkei’nin bildirdiğine göre, bunlara neden olan asıl sorunun ticaret savaşları olduğu ifade edildi.

Huawei’ye büyük şirketler ortak savaş açtı

Trump tarafından Huawei, çok tehlikeli olarak belirtildi ve ticari olarak kara listeye alındı. Bu kararın verilmesinin hemen ardından Google başta olmak üzere ABD'nin bütün şirketleri, Huawei’ye karşı savaş açtı.

Trump tarafından ifade edilen sözler ise, adeta tehdit ve şantaj niteliğindeydi.

Huawei’ye yapılan tüm bu baskıların Çin ile varılacak ortak bir karar sonucunda kaldırabileceği ifade edildi. Bu da, ticaret savaşları konusunda Çin'in ikna edilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Şirkete adeta ambargo uygulayan son kuruluşlardan bir tanesi de Microsoft oldu. Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve Huawei’nin farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini bekletme kararı aldı.

Microsoft biraz daha insaflı davrandı ve kendi işletim sistemini kullanan Huawei cihazlarını güncellemeye devam edeceklerini ifade etti. Huawei’ye açılan bu savaş hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.