Huawei Ürünlerinde Çok Büyük Açıklar Var

Neredeyse her gün Huawei ürünleri ile ilgili bir iddia ortaya atılıyor. Bu seferki iddianın merkezinde ise Vodafone var. Vodafone yetkililerine göre Huawei, arka kapı yazılımı denilen bir casus yazılım kullanıyor.

ABD, Huawei ürünlerinin kullanılmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dünyadaki tüm prestijini kullanarak Huawei markasının üzerine giden şirket, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti bekliyor.

Vodafone İtalya, güvenlik açığını keşfetti

Huawei ürünlerinin yarattığı açıkları, Vodafone İtalya farketti. 2009-2011 arasında Huawei’nin ürettiği ağ altyapısı ve tüketici modemi ürünlerinde, casusluk yapabileceği bir yazılım keşfetti. Ancak bu yazılımın kullanıldığıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Eğer Huawei bu yazılımı aktif olarak kullandıysa başı ciddi şekilde derde girecek.

Huawei’nin iddiasına göre bu yazılım fark edilir edilmez hemen gerekli önlemler alındı. Vodafone İtalya ise, bu önlemlerin fark edilir edilmez gerçekleştirdiklerini söylüyor. Şu an Avrupa’nın neredeyse tamamında Huawei markasının ağ altyapısı kullanılıyor. Bu da her gün, çok büyük miktarlarda veri akışı anlamına geliyor.

ABD’nin baskıları sonuç vermeye başlasa bile şirket, Avrupa’yı kendisine çekmeyi başarıyor. Rakiplerine göre %60 daha uygun fiyat sunan Huawei, böylece Avrupa’yı kendisine bağlamayı başarıyor. Ayrıca şirketin cayma bedelleri çok yüksek. Şu an için Avrupa’dan herhangi bir ülkenin Huawei’den cayması, çok büyük bir bedel anlamına geliyor. Sizce de Huawei gerçekten masum mu? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.