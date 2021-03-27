Kabloya Elveda: Huawei'den Uzun Menzilli Kablosuz Şarj Geliyor

Huawei uzun menzilli kablosuz şarj patenti aldı. Çinli teknoloji devi Huawei, menzilli aktarım yapabilen kablosuz şarj sistemiyle ilgili yeni teknoloji için bir patent başvurusunda bulundu. Patent, neredeyse birkaç metreden bile şarj aktarımı yapılmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Çin merkezli Huawei, yeni bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu. Bu patent, uzun menzilli aktarım yapabilen yeni bir kablosuz şarj sistemini içeriyor. Başka bir deyişle kablosuz şarj teknolojisi için mesafeyi artırabilen bir sistemi ele alıyor.

ITHome tarafından sunulan son rapora göre, CN112564295A yayın numaralı patent, verici elektrotla bir alıcı elektrot arasında uzun mesafe varken şarj iletimi yapabileceğini gösteriyor. Patent, birkaç metrelik mesafede bile şarj iletimi yapabilen bir kablosuz teknolojiyi açıklamakta. Basitçe söylemek gerekirse kablosuz şarj teknolojisi bu patentle birlikte değişecek gibi gözüküyor.

Patent açıklamasına bakıldığında, mevcut kablosuz şarj teknolojisinin iki bobinin birbirinin tam karşısına yerleştirilmesini gerektirdiğini ve ikisi arasındaki mesafenin iletim gücüne çok yakın olduğunu belirtiyor. Bu, kablosuz şarj teknolojisinin uygulanmasını büyük ölçüde sınırlıyor. Bu nedenle de Çinli teknoloji devinin patenti demir, alüminyum, bakır gibi çeşitli malzemelerle çalışabileceğini belirtiyor.

Ayrıca iletkenliği havadan daha büyük olduğu sürece insanların, hayvanların, toprağın, deniz suyunun ve diğer metalik olmayan dielektrik nesnelerin de kullanılabileceği ifade ediliyor.

Huawei'nin uzun menzilli kablosuz şarj patenti

Huawei'nin patenti, kablosuz şarj teknolojisi uygulamalarını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlamakta. Etkili şarj aralığını artıran bu teknoloji, akıllı telefonlar dışında akıllı saatler ve fitness ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli diğer parçalar için kullanılabilir.

Patent Huawei imzalı olsa dahi ne yazık ki şirketin gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığını veya sadece temelleri kapsayıp kapsamadığını bilmenin bir yolu yok. Ancak kutudan şarj aletini çıkaracak olan Huawei'nin böyle bir patent alması pek de şaşırtıcı durmuyor.

Son zamanlarda Huawei, patentli 5G teknolojisini kullanmak için cep telefonu üreticilerinden telif hakkı isteyeceğini duyurdu. Şirket, inovasyona sürekli yatırım yaparak dünyanın en büyük patent sahiplerinden biri haline geldiğini belirten Shenzhen genel merkezinde inovasyon ve fikri mülkiyet üzerine bir kitap yayınladı.

Teknik rapora göre Huawei, 2020'nin sonunda dünya çapında 40.000'den fazla patente ve toplamda 100.000'den fazla aktif patente sahip.