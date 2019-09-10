Huawei ve Honor İçin Android 10 Takvimi Açıklandı

Honor ve Huawei sahiplerinin merakla beklediği Android 10 güncelleme takvimi açıklandı.

İlk defa geçtiğimiz ay içerisinde birkaç modelden oluşan Android Q takvimini açıklayan Huawei, diğer modellere ilişkin soruları ise cevapsız bırakmıştı. Bugün itibariyle ortaya çıkan güncelleme takvimi, Huawei ve Honor modellerininin ne zaman güncellemeye kavuşacağını açıklıyor.

19 Eylül itibarıyla Huawei Mate 30 serisi ile küresel olarak başlayacak olan Android Q tabanlı EMUI 10 kullanıcı arabirimi, ilerleyen aylarda diğer modellere de dağıtılmaya başlanacak. Güncellemeyi alacak diğer modellerin takvimine göz atalım:

Kasım: Huawei P30 ve P30 Pro

Aralık: Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS ve Mate 20X - Honor 20, Honor View 20 ve Honor 20 Pro

Mart 2020: Huawei P30 Lite, Huawei P20 serisi ve Huawei Mate 10 serisi

Nisan-Mayıs-Haziran 2020: Güncellemeyi alacak olan diğer telefonlar 2020 yılının ikinci çeyreğinde güncellemeye kavuşacak. Huawei ve Honor, bu modelleri açık bir şekilde belirtmedi.

Şu an için Amerika'nın OTA güncellemelerine yönelik bir engel uygulayıp, uygulamayacağı bilinmiyor. Bunu öğrenmek için Kasım ayında güncelleme alacak olan Huawei P30'u ve P30 Pro'yu beklememiz gerekiyor.