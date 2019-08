Huawei ve Samsung'un Katlanabilir Ekran Yenilgisi

En gelişmiş teknolojileri kullanan Huawei ve Samsung kuruluşları, katlanabilir ekran konusunda sınıfta kaldı. Özellikle de Samsung Galaxy Fold modeli katlanabilir ekranın nasıl yapılmaması gerektiğini gösterir nitelikteydi. Huawei Mate X modeli ise henüz belirsizliğini koruyor. İşte haberimizin detayları.

Huawei ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle uzun bir süredir kendisine gelemedi. Üstelik Google tarafından Android ile bağlarının kesilmesi neredeyse her şeyin sonu oldu. Her ne kadar şu anda Trump Huawei ile olan savaşın bittiğini söylese bile, yine de her şey düzelmiş değil. Ancak Mate X modeli muhtemelen bundan zarar görmeyecek.

Samsung Galaxy Fold dağıtıldığı gibi hemen toplandı

Hatırlayacağınız üzere Samsung Galaxy Fold modeli dağıtıldığı gibi hızlı bir şekilde toplanmıştı. Ekranda kırıklar ve kararmalar meydana geldiği için kullanıcılar Samsung'a olan bütün güvenlerini kaybetti.

Huawei ise acele etmedi ve sakin bir şekilde planlama yaptı. Ancak Galaxy Fold modeli ile ilgili ortaya çıkan korkunç hadise, onların da geri adım atmasına neden oldu. Sonuç olarak Huawei 2020 yılında katlanabilir cep telefonlarını satışa sunmayı planlıyor.

Her iki şirket katlanabilir ekranlar ile ilgili olumsuz deneyimler yaşasa bile yine de bu, onların kendisini daha da geliştirmesi için fırsat oldu. Apple ise katlanabilir ekran konusunda biraz daha beklemeyi planlıyor. Katlanabilir ekran teknolojisi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.