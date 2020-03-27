Huawei ve Tencent Arasında Dev İşbirliği

Yakın zamanda, piyasaya sürülen oyunlar gerek kaliteleri gerekse hikayeleri açısından çok ciddi gelişme yaşadı. Bu, doğal olarak daha güçlü bilgisayarlara ve daha büyük depolama alanlarına iytiyaç duyulması durumunu ortaya çıkardı.

Oyun devleri, problemi bitirmek için önemli projeler başlattı. Oyun sektörünün son dönemlerde gördüğü en büyük yenilik, bulut oyun platformlarıydı. Google başta olmak üzere birkaç teknoloji devi, oyunseverlere bulut teknolojisi üzerinden oyun oynayabilme konusunda büyük imkanlar sundu.

Huawei ve Tencent işbirliğine gidiyor

Oyunseverler; Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve xCloud gibi hizmetleri kullanarak bulut üzerinden oyunlar oynama imkanına sahip. Şimdi ise, bu hizmetlere bir yenisi daha eklenecek.

Gelen bazı haberlerde, Çin'in popüler oyun geliştiricilerinden Tencent, bulut oyun sektörüne girmeye hazırlandığı söylendi. Ayrıca Tencent, yeni hizmeti için yine Çinli bir teknoloji devi olan Huawei ile birlikte hareket edeceği de büyük olasılıklar arasında.

Ortaya çıkan haberde yer alan bilgiler, Tencent'in yeni hizmeti için Huawei ile devasa büyüklükte bir inovasyon kurmak üzere olduğu ile ilgiliydi. Gelen son bilgilere göre, Tencent ile Huawei'nin ortaklaşa yürüttüğü bulut oyun projesi "GameMatrix" ismini aldı. Hizmetin Huawei'nin Kunpeng isimli sunucu işlemcilerini kullanacağı da ifade ediliyor. Böyle bir ortaklık kurulursa sizce oyun severler için olumlu olur mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.