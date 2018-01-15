Huawei ve ZTE ABD'de Yasaklanıyor

ABD'li meclis üyesi ve Teksas Temsilcisi olan Mike Conaway, Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden güvenlik endişesi duyduğunu ifade etti. Bu sebeple ABD'li siyasetçilerin Huawei ve ZTE marka telefon kullanmaması için bir tasarı sunan Conaway, tasarısını kabul ettirmeyi başardı. Bundan sonra Amerikan hükümet kuruluşlarında ZTE ve Huawei kullanmak yasak olacak.

Bir süredir yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ABD hükümeti eleştiriliyordu. Geçtiğimiz yaz aylarında Mike Conaway, Rus güvenlik şirketi Kaspersky Lab'in dürüst olmadığını ve bu şirkete güvenmediğini dile getirmişti. Şimdi de Çinli telefon üreticilerine yönelen ve ABD içerisinde yasaklatmak için uğraşan Conaway, ABD Hükümeti İletişim Savunma Yasasını geçirmeyi başardı. Konu hakkında "Hayatımın her alanında Çinli şirketleri gözetleyeceğim." diyen Conaway, ABD İstihbaratına Huawei'nin devlet bilgilerini çaldığını ve bunun büyük bir risk yarattığını ifade etmişti.

Ayrıca bir süre önce AT&T şirketiyle de anlaşmazlık yaşayan ve Mate 10 Pro cihazını kilitsiz olarak satacağını duyuran Huawei, son günlerde ABD pazarında istediğini elde edemiyor. Bu anlaşmazlıktan sonra böyle bir tasarı da işin içine girince Huawei'nin ABD hayalleri suya düştü gibi gözüküyor.

2011 yılından bu yana Huawei ve ZTE'nin güvenli olmadığını araştıran ve en sonunda tasarısını kabul ettirmeyi başaran Mike Conaway, hükümetin bağlı olduğu tüm kişi ve kurumlarda Çinli üreticileri yasaklattı. Ancak bu konuda hemfikir olan Avustralya ise 2013 yılında Huawei'yi yasaklamış ve Çin ile güvenlik anlaşması yapmayı reddetmişti. Bakalım bu yasaklamalar iki dev şirketi nasıl etkileyecek?