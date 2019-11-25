Huawei ve ZTE Ürünleri ABD Tarafından Yasaklandı

Son zamanlarda başı sürekli dertte olan Huawei ve ZTE yeni yasaklarla karşılaşmaya devam ediyor. Özellikle ABD yaptırımlarından son derece kötü etkilenen Huawei ile ZTE gibi Çin merkezli şirketler zor durumda. İşte haberimizin detayları.

ABD Adalet Bakanı William Barr federal haberleşme komisyonuna son derece önemli bir mektup gönderdi. Mektupta Çinli Huawei ile ZTE firmaları ile ilgili olumsuz ifadeler ağırlıkta bulunuyordu. Çnli Huawei şirketinin ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini ve ZTE'nin ise ABD ürünlerini İran ve Kuzey Kore'ye sattığını ifade etti.

Huawei ve ZTE ürünleri küçük şirketlerin batmasına neden olabilir

ABD tarafından Huawei ile ilgili en fazla ortaya atılan gerekçe genellikle güvenlik tehtidi oluyor. Her ne kadar Huawei bunu reddetse bile ABD, Çin merkezli şirketlerin casusluk yaptığı konusunda ısrarcı.

Huawei şirketi 5G başta olmak üzere çeşitli telekomünikasyon ekipmanları kuruyor. Bu ekipmanların bazıları ABD'li şirketler tarafından oluşturulabiliyor. Alınan yeni karar ile birlikte artık bu şirketlere herhangi bir finansman desteğinde bulunulmayacak. Bu durum büyük şirketler için fazla bir kayıp yaratmasa bile küçük şirketlerin batmasına neden olabilir.

Yapılan tahminlerde telekomünikasyon ağlarının yeniden düzenlenmesi için 1 milyar dolar harcanacağı tahmin ediliyor. Böyle bir rakam yüksek bir ihtimalle küçük şirketleri batırabilir. Peki sizce Huawei ile ZTE firmaları gerçekten de ABD için tehdit oluşturuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.