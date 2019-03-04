Huawei Veliahtı Kanada'ya Dava Açtı

Çinli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada’ya dava açtı. Vancou, Aralık 2017’de Washington yönetiminin talebi üzerinde Kanada’nın Vancouver kentinde gözaltına alınmıştı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’den aforoz edilmiş vaziyette.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının en önemli duraklarından biri olan şirket, son dönemde yaşadığı bir dizi tutuklama olayı ile sarsıldı. Bunlardan en dikkat çekeni, Huawei’in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun ABD’nin İran’a uyguladığı amborgaları delmek suçlamasıyla Kanada’da tutuklanması olmuştu.

Huawei CFO'su Mıng Vancou

Olayın ardından Michael Kovrig isimli Kanadalı eski bir diplomatı Çin’de gözaltına alan Pekin hükümeti, krize farklı bir boyut kazandırmıştı.

Bu yılın başlarında 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılan Huawei CFO’su Vancou, anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve Kanada Federal Hükümeti'nden davacı oldu.

Dava dilekçesinde, CBSA memurlarının Vancou’yu havalimanında uzun süre yasa dışı sorguladığı belirtilerek, memurların federal hükümet tarafından atanmasından dolayı Kanada’nın direkt olarak sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede ayrıca, Huawei CFO’sunun üç saat gözaltında tutulduğu, avukatıyla konuşmasına izin verilmediği, kişisel eşyalarına el konulduğu ve çantalarının arandığı da belirtildi.

Vancou, her ne kadar kefaletle serbest bırakılmış olsa da, ikinci bir mahkeme kararına kadar Vancouver’daki evinde ikamet etmek zorunda kalacak. Huawei veliahtının ayak bileğinde 7/24 izlenmesini sağlayacak bir GPS alıcı olacak. Şartlar arasında ayrıca Vancou’nun tüm pasaportlarını Kanadalı yetkililere teslim etmesi de bulunuyor.

Washington yönetimi ise Vancou’nun ABD’ye iade edilmesini istiyor. Bunun olması halinde, Huawei CFO’su İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.