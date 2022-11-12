Huawei Akıllı Gözlüğü Vision Glass'ı Tanıttı

2022 yılı artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri için altın çağlardan biri oldu diyebiliriz. Arka arkaya büyük firmalar tarafından çıkarılan modeller, adeta geleceğin teknolojisinin bir ön izlemesi gibi. Yeni bir adım da Çinli teknoloji devi Huawei'den geldi.

Bir süredir akıllı gözlükler üzerinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ilginç tasarıma ve özelliklere sahip olan Vision Glass ismindeki yeni ürününü tanıttı.

Vision Glass: İşlemcisi ve RAM'i Olmayan Giyilebilir Teknoloji Ürünü!

Artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı diyebiliriz. Çoğu gözlük tasarımı, büyük olması ve içerisinde halihazırda yüksek nitelikte donanımlar barındırmasıyla biliniyor. Ancak Vision Glass onlardan biri değil.

Huawei'in piyasaya sürmeye hazırlandığı Vision Glass, içerisinde ne bir işlemci ne de bir RAM barındırıyor. Tamamıyla giyilebilir cihaz konseptine uygun olarak tasarlanan gözlüğe telefonunuz üzerinden bağlanabiliyorsunuz.

Cihazda 120 inç boyutunda sanal bir ekrana eşdeğer microLED ekran bulunuyor. 480 nit parlaklığa sahip olan ekran, 1080p çözünürlüğü destekliyor. Panelde DCI-P3 renk gamının %90'ına kadarı görülebiliyor.

Kablo ile akıllı telefona bağlanabilen cihazın önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor. Vision Glass'ın fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.