Huawei Vision TV Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei, Münih'te düzenlediği etkinlikte yeni akıllı televizyonunu tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Vision TV'nin tüm teknik özelilklerine ve neler sunduğuna yakından bakalım.

Huawei Vision TV, üç farklı ekran seçeneği ile geliyor. Bu ekran seçenekleri şu şekilde: 55 inç, 65 inç ve 75 inç. Akıllı televizyon 4K çözünürlüğe sahip. Yeni tanıtılan cihaz Honor Vision TV'ye benzemekte.

Huawei Vision TV, bir adet kamera sensörü ile gelmekte. Bu kamera sensörü sayesinde televizyon üzerinden görüntülü görüşmeler yapılabilmekte. Huawei, Vision TV'nin üzerinde bulunan kamera sensörünün kaç megapiksel olduğunu açıklamadı.

Akıllı televizyona ses ile komutlar verilebilmekte. Cihazın gözlere zarar veren mavi ışığı yapay zeka teknolojisi ile engellediği konuşuluyor. Cihazın HarmonyOS işletim sistemine sahip olduğu konuşuluyor. Huawei cihazın işletim sistemi hakkında açıklama yapmadı.

Huawei Vision TV'nin kumandasında bulunan dokunmatik yüzey sayesinde televizyon kolayca kontrol edilebiliyor. Kumanda USB Type-C üzerinden şarj olmakta. Huawei Vision TV'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Huawei Vision TV hakkında detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Huawei Vision TV hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!