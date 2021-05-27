Huawei Watch 3 Çok Yakında Tanıtılacak!

Yakın bir zamanda yeni bir akıllı saat satın almayı düşünüyorsanız, bir miktar daha beklemeyi isteyebilirsiniz. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapora göre Huawei Watch 3 oldukça yakın bir zamanda tanıtılacak ve satışa sunulacak. İşte yeni model hakkında merak edilen tüm detaylar!

Huawei Watch 3 Nasıl Olacak?

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinde ortaya çıkan sızıntı, Huawei Watch 3 olduğuna inanılan bir cihazı kapsıyor.

Yeni modelin önceki modellere ek olarak tüm gün vücut ısısı izleme, kalp hastalığı taraması, en az üç günlük pil ömrü ve e-sim desteği ile birlikte geleceği iddia ediliyor. Sızıntının kaynağı, yeni modelin HarmanyOS ile birlikte kutudan çıkacağını iddia ediyor.

Bu oldukça olası çünkü şirket, 2 Haziran tarihindeki etkinlik sırasında yeni işletim sistemini göstermeyi planlıyor.

Aynı sızıntıdan yola çıkarak, Huawei P50 ailesinin de HarmonyOS ile kutudan çıkması bekleniyor. Şirketin App Gallery üzerindeki yoğun emeklerinin sonucunu almasından sonra, bu çok da rahatsız edici bir değişim olmayacak diyebiliriz. Tabii ki yeni işletim sisteminin neler sunacağı ayrı bir merak konusu.

Huawei'nin 2021 Yılında Tanıttığı / Tanıtacağı Cihazlar

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro+

Huawei Mate X2

Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro+

Huawei Mate 50 RS

Huawei Watch 3

Huawei Watch GT 3

Huawei MatePad 2

Huawei MatePad Pro 2

Huawei Freebuds 4i

Huawei Freebuds 4

Huawei Freebuds Pro 2

Peki siz bu sızıntılar ve iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin yeni akıllı telefonları ve akıllı saatleri nasıl olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.