Huawei Watch 3 Sızdırıldı: Nasıl Gözüküyor?

Son günlede pek çok sızıntıya konuk olan Huawei Watch 3, bazı yeni sızıntılarla gündeme geldi. Peki şirketin yeni nesil akıllı saati nasıl olacak ve nasıl gözükecek? Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılar, konu hakkında merak edilen detaylara ışık tutuyor.

Huawei Watch 3 Tasarımı Sızdırıldı!

Sızdırılan görsellere göz attığımızda yeni serinin iki farklı modelden oluşacağını görüyoruz: Huawei Watch 3 ve Huawei Watch 3 Pro.

Bu haberimizdeki sızıntının ana kaynağı ise Watch 3 modelinden oluşacak. Yeni modelin Huawei Watch GT 2 Pro ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Beklentilerin aksine daha ince ve daha şık bir görünüme sahip olduğu da rahatlıkla söylenebilir.

Watch 3'ün arayüzü Watch 2 ile benzer bir tasarıma sahip olsa da, HarmonyOS ile kutudan çıkacağını biliyoruz. Buradaki ihtimal, HarmonyOS'in mevcut arayüze benzer bir şekilde yeniden tasarlandığıdır. Tabii ki bunu, çıkış döneminde daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız.

Huawei'nin 2021 Yılında Tanıttığı / Tanıtacağı Cihazlar

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro+

Huawei Mate X2

Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro+

Huawei Mate 50 RS

Huawei Watch 3

Huawei Watch GT 3

Huawei MatePad 2

Huawei MatePad Pro 2

Huawei Freebuds 4i

Huawei Freebuds 4

Huawei Freebuds Pro 2

Peki siz yeni nesil akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sızdırılan görseldeki model nasıl görünüyor ve hoşunuza gitti mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.