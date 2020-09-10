Huawei Watch Fit Fiyatı Açıklandı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Etkinlikte Huawei Watch Fit fiyatı da açıklandı.İşte Huawei Watch Fit fiyatı ve özellikleri.

Huawei Watch Fit Özellikleri

Huawei Watch Fit, her taraftan hafif kavisli kenarlara sahip 1,64 inç AMOLED ekran ile gelmekte. Akıllı saatin dayanıklı polimer elyaftan yapıldığı açıklandı. Cihazın yan tarafında tek bir düğme bulunuyor.

cihazın kalbinde Kirin A1 yonga seti bulunuyor. Bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özellikler Watch Fit'te mevcut. Cihazda egzersiz modu, yerleşik GPS sensörü, SpO2 ölçer, kalp atış hızı sensörü bulunuyor.

Watch Fit ayrıca uyku takibi yapabiliyor. Akıllı saat her akıllı saatte olduğu gibi telefondan gelen tüm bildirimleri gösteriyor. Huawei'ye göre, cihaz yoğun kullanımda 7 gün pil ömrü sunuyor. Normal kullanımda ise bu süre 10 güne çıkıyor.

Huawei Watch Fiyatı

Huawei Watch Fit'in fiyatının 129 euro olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.