Huawei Watch Fit Mini Türkiye’de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi, Huawei Watch Fit Mini isimli yeni akıllı saat modelini Türkiye'de satışa sundu. Peki, sahip olduğu şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Watch Fit Mini özellikleri ve fiyatı nedir?

Huawei Watch Fit Mini Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 1,47 inç, AMOLED

Çözünürlük: 368 x 194 piksel

Su Geçirmezlik: 5 ATM

Boyut: 25,91 x 51,52 x 11,04 mm

Ağırlık: 20 gram (Kayışsız)

Pil Ömrü: 14 gün

Egzersiz Modu: 96 adet

Fiyat: 1.199 TL

Çinli teknoloji devi, Watch Fit serisinin yeni üyesi Huawei Watch Fit Mini modelini Türkiye’de satışa sundu. Hafif gövdesi ve gelişmiş tasarımı ile dikkat çeken model, ince bilekli veya fazla yer kaplamayan bir akıllı saat isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Watch Fit Mini modelinin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretildi. Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki akıllı saat, Buzlu Beyaz ve Kahve Deri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.

Huawei şirketinin yeni akıllı saat modeli eğlence, iş veya spor senaryolarında her zaman kullanıcının farklı moda ihtiyaçlarını karşılayabilir ve genel kıyafetin son dokunuşu olabilir. Cihaz, sadece modaya uygun saat kayışları seçeneğiyle birlikte gelmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcılar akıllı saati çeşitli saat yüzleri kullanarak kişiselleştirebilir.

Saat yüzü mağazasında, kullanıcıların istedikleri zaman değiştirebilecekleri, farklı senaryoların moda gereksinimlerini karşılayan, bilekte zarif ve sıra dışı bir stil yaratan çeşitli stil ve temalara sahip benzersiz saat yüzleri bulunuyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı saat, kullanıcıların egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı oluyor.

Kapalı ve açık alanda koşma, bisiklete binme, ip atlama, eliptik makine, kürek çekme vb. dahil 11 profesyonel egzersiz modunun yanı sıra, fitness, top oyunları, dans, boş zaman egzersizi ve doğa sporları dahil 85 egzersiz modu var.

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