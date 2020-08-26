Huawei Watch Fit Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Son zamanlarda akıllı saat sektöründe sıkı bir rekabete tanıklık ediyoruz ve bu alandaki payını büyütmeyi hedefleyen Huawei, yeni akıllı saat modeli Watch Fit ile karşımıza çıktı. Huawei Watch Fit teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı ile tüketicilerin aklını karıştırmayı başaracak gibi gözüküyor.

Huawei Watch Fit Teknik Özellikleri

Yeni modelde 1.64 inç boyutunda geniş, dikdörtgen bir ekran bulunuyor. Bu ekran 2,5D kavisli bir yapıya sahip ve daha zengin bir renk ve görüntü deneyimi için AMOLED panel ile geliyor.

Bir akıllı saatte olması gerektiği gibi Watch Fit'te de 96 adet egzersiz takibi modu bulunuyor. Tabii su sporları da göz önüne alındığı için cihazda 5 ATM su geçirmezlik yer alıyor. Bunun dışında ne kadar uyuduğunuzu izliyor, uykunuzun kalitesini puanlayarak bazı tavsiyelerde bulunabiliyor. Yerleşik olarak gelen GPS ile birlikte egzersiz sırasında yanınızda telefon taşımanıza gerek kalmıyor. Bu arada müziksiz olmaz diyorsanız 4 GB dahili depolama alanına istediğiniz müzikleri atabilir, kablosuz kulaklık ile bunları yine telefona ihtiyaç duymadan dinleyebilirsiniz.

Sağlık takibi de bir akıllı saatin tercihinde önemli yere sahip. Bu modelde kalp hızınızı ölçen bir sensör ve kandaki oksijen seviyenizi ölçen başka bir sensör bulunuyor. Huawei'nin akıllı saat ve akıllı bileklik modelleri genellikle uzun batarya ömrü ile tanınıyor ve aynı durum bu model için de geçerli. Huawei'ye göre cihaz, tek şarjla on güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

Huawei Watch Fit Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Watch Fit 'Sakura Pembesi', 'Nane Yeşili' ve 'Grafit Siyahı' olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Bu üç model de 3 Eylül 2020 tarihinde belirli bölgelerde satışa sunulacak. Bu arada merak edenler için fiyatın 110 dolar olduğunu hatırlatalım. Bu da pazarda yer alan diğer akıllı saatlere göre oldukça iddialı bir konumlandırma olarak öne çıkıyor.

Watch Fit'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını bilmiyor olsak da şirketin genel politikasını göz önünde bulundurup satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Ülkemizle ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizleri haberdar edeceğiz. Peki siz Watch Fit hakkında ne düşünüyorsunuz?