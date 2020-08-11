Huawei Watch Fit Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Hıuawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit hakkında detaylar geldi. İşte sızdırılan Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı.

Huawei Watch Fit Özellikleri

Twitter üzerinden sızdırılan bilgilere göre Watch Fit, 456 x 280 piksel çözünürlüklü 1.64 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazda Kalp atış hızı, İvmeölçer, Ortam ışığı, GPS ve Barometre sensörleri yer alacak. Ayrıca Watch Fit, 5 ATM'e kadar suya dayanıklı olacak.

10 güne kadar pil ömrünün olacağı söylenen akıllı saat yürüme, koşma, yüzme, iç ve dış mekanlarda bisiklet sürme, uyku takibi, kalp atış hızı izleme, stres testi, nefes egzersizleri gibi aktiviteleri izleyebilecek.

-Wrist coverage range: 8 ~ 12 cm

-Battery life: Up to 10 days

-Compatibility: Android 5.0+ or iOS 9.0+

-Activity trackings: Walking, Running, Swimming, Cycling indoor & outdoor, Sleep recording, Heart rate monitoring, Stress test, Breathing exercises

(2/3) pic.twitter.com/7FNVKpMffl — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) August 10, 2020

Huawei Watch Fit Fiyatı

Sızdırılanlara göre eylül ayında tanıtılması beklenen Huawei Watch Fit, 119 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 119 euro şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık 1.025 TL'ye tekabül ediyor.

-Box contents: HUAWEI Watch FIT, Charging station, Charging cable, Quick start guide



-Price: €119

(3/3)



Will launch in September pic.twitter.com/l5uN65NYO9 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) August 10, 2020

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