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Huawei Watch Fit Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Huawei'nin yakında çıkaracağı Watch Fit modeli sızdırıldı. Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıktı.

huawei-watch-fit-ozellikleri-ve-fiyati
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Hıuawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit hakkında detaylar geldi. İşte sızdırılan Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı.

Huawei Watch Fit Özellikleri

Twitter üzerinden sızdırılan bilgilere göre Watch Fit, 456 x 280 piksel çözünürlüklü 1.64 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazda Kalp atış hızı, İvmeölçer, Ortam ışığı, GPS ve Barometre sensörleri yer alacak. Ayrıca Watch Fit, 5 ATM'e kadar suya dayanıklı olacak.

10 güne kadar pil ömrünün olacağı söylenen akıllı saat yürüme, koşma, yüzme, iç ve dış mekanlarda bisiklet sürme, uyku takibi, kalp atış hızı izleme, stres testi, nefes egzersizleri gibi aktiviteleri izleyebilecek.

Huawei Watch Fit Fiyatı

Sızdırılanlara göre eylül ayında tanıtılması beklenen Huawei Watch Fit, 119 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 119 euro şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık 1.025 TL'ye tekabül ediyor.

Sizler Huawei Watch Fit hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel teknoloji haberlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: huawei akıllı saat

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