Huawei Watch Fit Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Tasarımı ile çok şık duran Huawei Watch Fit duyuruldu. Huawei Watch Fit özellikleri resmi olarak açıklandı. İşte Huawei Watch Fit özellikleri.

Huawei Watch Fit Özellikleri

Huawei Watch Fit, her taraftan hafif kavisli kenarlara sahip 1,64 inç AMOLED ekran ile gelmekte. Akıllı saatin dayanıklı polimer elyaftan yapıldığı açıklandı. Cihazın yan tarafında tek bir düğme bulunuyor.

Watch Fit'in işlemcisinin ne olduğu açıklanmadı ancak GSM Arena'ya göre cihazın kalbinde Kirin A1 yonga seti bulunuyor. Bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özellikler Watch Fit'te mevcut. Cihazda egzersiz modu, yerleşik GPS sensörü, SpO2 ölçer, kalp atış hızı sensörü bulunuyor.

Watch Fit ayrıca uyku takibi yapabiliyor. Akıllı saat her akıllı saatte olduğu gibi telefondan gelen tüm bildirimleri gösteriyor. Huawei'ye göre, cihaz yoğun kullanımda 7 gün pil ömrü sunuyor. Normal kullanımda ise bu süre 10 güne çıkıyor.

3 farklı renk seçeneği ile gelen Huawei Watch Fit'in fiyatının 3 Eylül'de açıklanacğaı bilgisi paylaşıldı.

Sizler Huawei Watch Fit hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın tasarımını nası buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!