Huawei Watch GT 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Akıllı saat tarafında kendisine önemli bir yer edinmeye başlayan Huawei, Watch GT 2 modelinin çıkış tarihini açıkladı.

Çinli popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden resmi açıklama yapan şirket, Huawei Watch GT modelinin halefinin çıkış tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni model, Huawei Mate 30 serisi ile birlikte 19 Eylül tarihinde tanıtılacak.

Şu an için yeni modelle ilgili bilinenler oldukça kısıtlı olsa da, gücünü Kirin A1 işlemciden alacağı biliniyor. Bununla birlikte tasarım tarafında da önceki modelle çok benzer bir tasarımın kullanılması ve ana tasarım çizgisinin sürdürülmesi bekleniyor. Asıl olarak performans ve ek özellikler ile fark yaratması beklenen modelin, ne gibi yeniliklerle geleceğini 19 Eylül tarihinde öğrenmiş olacağız.

Huawei'nin yeni Mate serisi ile birlikte yeni Watch GT modelini tanıtacağı etkinliğe yalnızca on gün kaldı.