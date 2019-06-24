Huawei Watch GT, 2 Milyon Satış Rakamını Geçmeyi Başardı

Sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda giyilebilir teknoloji alanında da başarılı olduğunu gösteren Huawei şirketi bunu Watch GT modeli ile kanıtladı. Bu model adeta satış rekorlarına imza atarak 2 milyondan fazla satmayı başardı. İşte haberimizin detayları.

Giyilebilir teknolojide %282 büyümeyi başaran Huawei, kendi akıllı saati olan Watch GT üzerinden 2 milyon satış yaptı. Giyilebilir teknoloji ürünlerinin tamamında, 5 milyondan fazla ürün satan Huawei bu alanda ilk 3 içerisinde yer alıyor.

Huawei Watch GT modeli bağımsız işletim sistemiyle çalışıyor

Şirketin bu giyilebilir teknolojisinde kullandığı işletim sistemi, o dönem için pek önemli görünmeyebilir. Ancak ABD ve Huawei arasında devam eden savaş nedeniyle şu an bu işletim sistemi son derece önemli. Huawei, yeni çıkaracağı cep telefonlarında da kendi işletim sistemlerini kullanmak istiyor.

Huawei Watch GT modelinde ayrıca, Truseen 3.0 teknolojisi de kullanıldı. Bu teknoloji sayesinde uykunuzu takip edebilir ve daha iyi uyku için size önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca kalp atışlarınızı görüntülemek de şirketin size ek olarak sunacağı imkanlar içerisinde yer alıyor.

Hem akıllı telefon, hem de giyilebilir teknoloji alanında adeta dev bir şirkete dönüşen Huawei, buradaki en önemli etkenin araştırma ve geliştirme çalışmaları olduğunu söylüyor. Şirket, araştırma ve geliştirmeye en fazla bütçe ayıran kuruluş konumunda. Peki sizce de ABD ve Huawei arasındaki çekişmenin gölgesinde şirketin giyilebilir teknoloji satışları nasıl değişecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.