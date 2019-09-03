Huawei Watch GT 2 Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT 2 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Watch GT 2 modeli önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan Huawei Mate 30 lansmanında tanıtılabilir.

Huawei Watch GT 2, Watch GT'ye göre biraz daha büyük bir ekran ve daha küçük çerçeveler ile gelecek. Cihaz genel olarak daha ince ve daha kompakt bir görünüme sahip olacak.

Watch GT 2'de bir mikrofon ve hoparlör bulunacak. Bu da doğrudan akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi yapılabileceği anlamına geliyor. Cihazda SIM kart girişinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Akıllı saatin 445 mAh batarya ile geleceği konuşulmakta. Watch GT 2'de konum takibi için entegre GPS ve optik kalp atış hızı monitörü bulunacak. Cihazın Sport ve Classic olmak üzere iki farklı stil seçeneği ile geleceği söyleniyor.

Sızıntılar doğru çıkar ise, Sport seçeneğinde siyah kayış olacak. Watch GT 2 Classic'de ise kahverengi deri kayışlı siyah / gümüş renk seçeneği bulunacak. Huawei Watch GT 2 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Mate 30 serisi ile beraber tanıtılması beklenen cihaz hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!