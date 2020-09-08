Huawei Watch GT 2 Pro ve FreeBuds Pro'nun Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Huawei’nin yakında çıkacak giyilebilir cihazları internete sızdırıldı. Tanınan leakster Evan Blass, Huawei FreeBuds Pro ve Huawei Watch GT 2 Pro’nun resmi tanıtım görsellerini paylaştı.

Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri

Watch GT 2 Pro, bu yılın başlarında tanıtılan Watch GT 2’nin yükseltilmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak. Görsellere göre, Watch GT 2 Pro, gümüş şasi, siyah kordon (kayış) ve iki gümüş yan düğmeye (crown) sahip. Söylentiler, Huawei’nin Watch GT 2 Pro’yu 10 Eylül’de geliştirici konferansında tanıtabileceğini öne sürüyor. Yaklaşan giyilebilir cihaz, bu sefer Qi kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir.

Huawei Watch GT 2 Pro pic.twitter.com/VjddurHQYr — Evan Blass (@evleaks) September 7, 2020

Huawei FreeBuds Pro Özellikleri

Blass’in paylaştığı diğer görsel FreeBuds Pro. FreeBuds Pro bu yılın başlarında piyasaya sürülen FreeBuds 3’ten büyük ölçüde farklı görünüyor. Kulaklıklar dikdörtgen yapıda ve büyük olasılıkla artık farklı boyutlarda gelecek kulaklık uçları bulunuyor. Giyilebilir cihazla ilgili söylentiler, aktif gürültü engelleme (önleme) özelliğine sahip olacağını ve siyah, gümüş ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacağını gösteriyor. Cihaz, Kirin A1 çipinden güç alacak ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekleyecek. Her kulaklık 52.5mAh bataryaya sahip olacak ve yaklaşık 3.5 saatte şarj olacak. FreeBuds Pro kulaklık ta 10 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Huawei FreeBuds Pro pic.twitter.com/95BLGi495X — Evan Blass (@evleaks) September 7, 2020

Huawei’nin 10 Eylül’de Apple Watch’a benzeyen başka bir akıllı saat, iki yeni dizüstü bilgisayar ve Freelace Pro olarak adlandırılacak Bluetooth kablolu kulaklıklar da tanıtması bekleniyor. Huawei EMUI 11 yazılımı da aynı etkinlikte tanıtılacak.