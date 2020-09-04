Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri Lansman Öncesi Sızdırıldı

Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri resmi lansmana çok kısa bir zaman kala WinFuture tarafından sızdırıldı. İşte Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri.

Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei Watch GT 2 Pro, 454 x 454 piksel 1.39 inç dairesel OLED ekrana sahip olacak. Saatin kasası, Watch GT 2 serisindeki diğer modellere göre tasarım açısından ince farklılıklarla paslanmaz çelikten olacak. Akıllı saat 46mm boyutunda ve iki farklı renkte satışa sunulacak.

Kullanıcılar çeşitli renklerde silikon veya deri kayışla ürünü kullanabilecek. Gizmochina'ya göre, saatte 32MB RAM, 4GB dahili depolama alanı bulunacak. Akıllı saat HiSilicon Kirin A1 çipinden güç alacak.

Kalp atış hızı sensörü ve SpO2 sensörü ile birlikte gelecek olan cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca Huawei Watch GT 2 Pro, çeşitli fitness aktivitelerini takip edebilecek, uyku takibi ile stres takibi yapabilecek ve kan oksijen seviyesini izleyecek.

Son olarak Bluetooth 5.1 üzerinden hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla eşleştirebilecek olan cihaz, tek bir şarjla 14 güne kadar dayanacak.

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