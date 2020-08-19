Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ile fark yaratacak gibi görünüyor. İşte Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri hakkında gelen sızıntı.

Huawei Watch GT 2 Pro, K ablosuz Şarj Desteği ile Geliyor

Gelen sızıntılara göre, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıracağı ve Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacağı söylenen Huawei Watch GT 2 Pro, 10W kablosuz şarj desteği ile gelecek. Akıllı s aatin Watch GT 2 ile aynı 455mAh pil kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Ancak pil ömrünün aynı olup olmayacağı bilinmiyor.

MOBİL Huawei Mate 40 Pro Fiyatı Sızdırıldı

Huawei Watch GT 2 Pro tasarımı henüz sızdırılmış değil. Yabancı basına göre, yeni akıllı saat selefleri gibi dairesel bir kadrana sahip ve birden çok boyutta mevcut olabilir. Huawei Watch GT 2 Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Huawei Watch GT 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mate 40 serisi akıllı telefonların ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Watch GT 2 Pro'nun da bu etkinlikte tanıtılacağı konuşulmakta.

Sizler Huawei Watch GT 2 Pro'da hangi özelliklerin bulunmasını isterdiniz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!