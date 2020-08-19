Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ile fark yaratacak gibi görünüyor. İşte Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri hakkında gelen sızıntı.
Huawei Watch GT 2 Pro, Kablosuz Şarj Desteği ile Geliyor
Gelen sızıntılara göre, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıracağı ve Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacağı söylenen Huawei Watch GT 2 Pro, 10W kablosuz şarj desteği ile gelecek. Akıllı saatin Watch GT 2 ile aynı 455mAh pil kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Ancak pil ömrünün aynı olup olmayacağı bilinmiyor.
Huawei Watch GT 2 Pro tasarımı henüz sızdırılmış değil. Yabancı basına göre, yeni akıllı saat selefleri gibi dairesel bir kadrana sahip ve birden çok boyutta mevcut olabilir. Huawei Watch GT 2 Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.
Huawei Watch GT 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?
Mate 40 serisi akıllı telefonların ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Watch GT 2 Pro'nun da bu etkinlikte tanıtılacağı konuşulmakta.
Sizler Huawei Watch GT 2 Pro'da hangi özelliklerin bulunmasını isterdiniz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
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